中秋節將至，全聯提倡「在家烤，安心吃」，今年中秋預購從6月18日起跑，一直到9月16日，為期約3個月，時間較去年提早2周，並因應「在家烤，安心吃」推出近30款中秋美味月餅，多款烤肉組合則主打2大名店燒肉組合，供消費者選購。
今年全聯首次推出2大名店聯名燒肉組，包含受到年輕人喜愛的「燒肉同話」推出的「豪華老饕首選燒烤組」，精選肋眼牛排、無骨牛小排等5款，每組1699元，限量500組；全雞肉串燒專門店「鳥哲」，也首度與全聯推出獨家聯名的「桂氣食足日式串燒組」，5款雞肉串燒，涵蓋隱藏版部位如雞頸、橫隔膜，比較難烤的雞翅也已片開讓消費者方便烤，每組799元，限量300組。
另，還有全聯獨家的「桂丁土雞烤肉組合」，精選本產土雞皮薄、肉質鮮甜、嫩中帶Q；以及含有日本北海道帆立貝、韓國半殼生蠔、愛爾蘭甜螺等「海鮮燒烤組」；奢華單品部分主推「日本北海道A5和牛」、霸氣帶骨的「羅斯戰斧豬排禮盒」、嚴選最大規格的「宜蘭特選帶卵香魚」、滿滿海味的「加勒比海整尾龍蝦」。
檔期間實體門市與「PXGo!全聯線上購」也集結各式烤物、調味醬料與清涼飲品、烤肉用品、秋節禮盒等，9月10日起祭出全聯價69折起，還有線上專屬多重回饋；指定期間小時達單筆消費滿500元，最高可再獲300元滿額折價券，含滿額限折100元及4張50元滿額折價券。
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