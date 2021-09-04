炎炎夏日，在家喝自製的冰飲冰品更健康！既然看完自製涼快飲料冰品廚電推薦以後，當然要開始親自下手製作各種不一樣的冰飲，此次就有各家品牌推薦，由其熱銷家電所製作的各種冰飲食譜，而且均採新鮮、健康食材製作，自己製作飲料更無添加劑，夏日在家不妨動手試試看！

繽紛水果冰沙（德國百靈提供）

繽紛水果冰沙（德國百靈提供）

食材：

紅色層-

冷凍香蕉 1條

希臘優格 60毫升

冷凍草莓 1杯

橙色層-

經典魔法綠拿鐵（Oster提供）

冷凍香蕉 1條

希臘優格 60毫升

冷凍桃子 1/2杯

冷凍芒果 1/2杯

黃色層-

冷凍香蕉 1條

希臘優格 60毫升

西瓜冰球氣泡水（Sodastream提供）

冷凍鳳梨 1杯

做法：

1.使用百靈MQ5手持式攪拌棒，分別將不同的水果顏色層快速打成冰沙。

2.將各色水果冰沙堆疊成不同層次即成。

經典魔法綠拿鐵（Oster提供）

紅豆煉乳冰沙（飛利浦提供）

食材：

羅蔓 4片

奇異果 1顆

蘋果 1/4顆

鳳梨 1小碗

堅果 少許

開水 適量

做法：

1.將蘿蔓洗淨，放入滾水中汆燙30秒撈起，放涼備用

2.蘋果、奇異果洗淨，鳳梨除去外皮後，皆切成一口大小

3.在Oster隨鮮瓶中，將蔬果、堅果由硬到軟依序放入後，倒入開水，水位與蔬果塊齊高即可攪打果汁

提醒：

果汁建議早餐喝吸收最佳，剛打完立即飲用，以免營養流失。

西瓜冰球氣泡水（Sodastream提供）

食材：

西瓜 適量

月桂葉 少許

氣泡水 200ml

sodastream萊姆糖漿／蜂蜜 20ml

做法：

1.將西瓜以球型湯匙挖取，一顆一顆放入保鮮盒中，冷凍1-2小時成果實冰球

2.把做好的冰球，以及新鮮月桂葉放進杯中

3. 加入sodastream萊姆糖漿或蜂蜜，再倒入氣泡水即成

紅豆煉乳冰沙（飛利浦提供）

食材：

1.蜜紅豆：

紅豆 150g

水 300ml

貳砂糖 100g

2.紅豆煉乳冰沙：

蜜紅豆 150g

煉乳 50cc

冰塊 適量

做法：

1.紅豆洗淨免浸泡，倒入飛利浦智慧萬用鍋，按下「 密封烹調 」、 選擇「 豆類/蹄筋 」、 再按「 開始烹調 」

2.烹調完成後，趁熱倒入貳砂糖，完成蜜紅豆

3.所有食材倒入飛利浦超活氧調理機後，開啟電源後按下碎冰鍵，攪打至無冰塊聲響後即成