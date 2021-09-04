新北市北宜公路今（4）日凌晨民眾發現1輛機車倒於路旁，卻不見騎士人影，經向警、消報案，警消在護欄發現撞擊痕跡，邊坡下5公尺處尋獲疑似騎士包包，內有44歲廖姓女子證件，救難人員搜索至凌晨4時45分未有任何發現，暫停搜尋，今天上午8時30分起繼續搜救，近中午時，廖女已在新店區竹林路被尋獲，身上並無明顯傷勢。

據了解，警、消人員獲報到場時，見機車逆向倒在新店往坪林方向路旁，方向燈仍在閃爍，搜救人員立即搜尋騎士，先在邊坡草叢發現1頂安全帽，2隻拖鞋散於路邊，且路側護欄有明顯擦痕。

搜救人員攀降下切搜索，凌晨2時30分許在深約5公尺處發現1個包包，內有廖姓女子證件。

警方聯繫廖女家屬，廖女胞弟向警方表示，該輛機車平時由姊姊騎乘，昨晚疑心情不好，10時許從桃園市楊梅區住處騎車外出兜風散心。

新北市消防局表示，護欄下方山谷深度約200公尺，搜救人員分組持續下切搜尋，搜救任務持續至凌晨4時45分，搜救人員已垂降60公尺深度，因視線昏暗，且仍未發現廖女，決定暫停搜救，今天上午8時30分繼續搜救。

上午11時30分許，新店警分局接獲新店區竹林路某社區警衛通報，發現1名女子形跡怪異，員警到場查對女子身分，確認為墜谷的廖女無誤，身上並無明顯外傷。

據悉，廖女墜谷後自行爬上邊坡，沿馬路步行至竹林路，直到被社區警衛發現，警方已將廖女先帶返派出所休息，並通知家屬帶回。