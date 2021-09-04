台中市政府環保局分別由副局長商文麟及陳政良率領40位同仁，參加弘光科技大學無人機專業操作。（台中市政府提供）

環保局全面投入無人機操作課程訓練，稽查不法。（台中市政府提供）

台中市環保局為加強環境保護稽核力度，由副局長商文麟等率領40位同仁參加弘光科技大學「無人機操作課程」，今年度有21人取得普通操作證、1人取得高級專業操作證。商文麟指出，將進行露天燃燒監控、工廠汙染源排放監測等高空領域作業，提升稽查效率，讓公害汙染無所遁形。

環保局長陳宏益說，台中市目前已初步運用無人機執行巡查空拍作業，截至今年7月31日止，已進行40次區域巡查，共鎖定69處非法棄置點、12處露天燃燒點、2處工廠違規堆置及1處水汙染地點，並報請檢調機關指揮偵辦，揪出不肖違規業者依法查辦，遏止犯罪行為。

陳宏益指出，環保局配合今年度交通部「遙控無人機管理規則」正式上路，其中遙控無人機操作證共分為普通操作證、基本級專業操作證及高級專業操作證3種等級；此次環保局派員受訓除學習操作技巧外，還有法令介紹及案例分享等課程。

參與課程的環保局官員分享說，無人機操作易受風影響，常常一下就被吹離飛行軌道，距離較遙遠時，方向更難以掌握，透過此次訓練瞭解許多無人機飛行操作上的技巧。

周姓同仁表示，透過無人機操作能深入看到人員較無法進出的點位，透過訓練瞭解相關法規規定及熟練操作後，有信心取得專業操作證，未來運用這項科技執法利器，進修成果將有助於台中市環境汙染防治。

陳宏益強調，未來更多同仁取得證照後，可進行露天燃燒監控、工廠汙染源排放監測、環境衛生消毒作業、環境影響評估地形勘查等不同領域；針對工廠火災事件運用無人機空拍火場狀況及追蹤燃燒汙染煙流飄散情形，掌握污染影響範圍，運用方式多元廣泛，科技執法未來將成為環保局執法新利器。