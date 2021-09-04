反萊豬醫師蘇偉碩先前堅決反對萊豬進口台灣，卻被政府「查水表」，蘇偉碩4日上午收到高雄地檢署傳票，通知於9月22日到案說明，蘇偉碩在臉書發文表示，「一直等不到的傳票，在公開呼籲總統蔡英文為博士論文案考慮自行辭職後，出現了！」蘇偉碩表示，或許真的是巧合，他會與律師團研議後續相關事宜。

蘇偉碩去年底多次公開發表萊克多巴胺毒性以及萊劑對人體的影響，堅決反對萊豬進口台灣，隨後竟被政府「查水表」，遭依食品安全衛生管理法告發，事件曝光後，引發眾人不滿，遭許多網友質疑台灣回到「戒嚴時期」、「白色恐怖」。

蘇偉碩表示，警方先前將案件移給地檢署偵辦後，事件就不了了之，從去年底到現在相隔8個月都沒有動靜，直到最近他在臉書上發布呼籲蔡英文應該為博士論文案自行請辭總統後，不到1周時間，就這麼巧在這個時間點馬上收到地檢署傳票。

蘇偉碩指出，他自己是認為沒有什麼大問題，因為他提出的都是有科學證明的數據，絕對站得住腳，不過既然是正式的傳票，整個案件也已進入法律程序，他會與律師團研議後續訴訟的相關事宜，再公開對外說明。