與死神擦肩 聯結車起步追撞 女騎士翻滾自救驚險畫面曝光

關鍵翻滾，閃過死神！苗栗縣宋姓女騎士3日下午在後龍鎮台1線與苗29線路口停等紅燈正要起步時，後方半聯結車疑因視線死角，從後方追撞輾壓宋女機車，宋女跌落機車後，在關鍵1秒先是往左側身閃過聯結車前左輪，再側滾閃過第2排輪子僅受輕傷，影像曝光讓人捏把冷。

警方調查，41歲宋姓女子昨天下午騎乘機車行經後龍鎮台1線與苗29線路口在機車停等區內停等紅燈，而在轉綠燈瞬間，後方1輛半聯結車突然往向起步，直接追撞推壓宋女機車。

宋女被聯結車推撞後，一屁股跌落在地，其機車已被聯結車輾壓，眼看宋女也要被其左前輪輾壓時，就在千鈞一髮之際，宋女先往左側倒下先躲過前左輪，接著側滾再躲過第2排輪子，僅造成右腳多處擦傷，送醫後雖無大礙，但飽受驚嚇，過程則是驚險萬分，影片曝光更是讓人捏了一把冷汗。

警方指出，該半聯結車是61歲黃姓男子所駕駛，其是疑因視線死角，未能注意到前方有停等紅燈的機車，才會造成這起交通事故發生，而雙方都沒有酒駕，不過，經查該半聯結車行車視野輔助系統未正常運作，警方並依道路管理處罰條例開單告發，罰處9000到1萬8000元，另需參加臨時檢驗。

竹南警分局也呼籲民眾，無論在道路行駛或停等紅燈，應隨時注意周邊車輛或用路人情形，時時提高警覺，大客車及大貨車均應裝設行車視野輔助系統，因大型車視線死角多，除了機車及自行車勿與大型車併行、勿進入其內輪差危險區域外，亦需避免緊靠大型車前後方，防止大型車因視線死角或內輪差釀禍。