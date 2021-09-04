跳了一下！地牛翻身規模4.5 宜蘭震度2級 12:502021/09/04 中時新聞網 何立雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣東部海域今12時37分發生規模4.5地震。（圖／翻攝自氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣東部海域今12時37分發生規模4.5地震，震央位在宜蘭縣政府東南方46.9公里，各地最大震度：宜蘭縣2級、花蓮縣2級、台中市1級、南投縣1級、新竹縣1級。 宜蘭見晴步道拍美照 婦踩空摔下10米坡 全聯提早2周中秋預購 名店燒肉組天天烤 #地牛翻身 #地震 #宜蘭 #震度 #台灣東部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中928檔期 山海屯全面啟動 04:102021/09/04 財經焦點 地方五倍券加碼最新懶人包 到這縣市消費200元「最高抽50萬」 08:472021/09/04 政治 國銀挺綠金 H1授信衝962億 04:102021/09/04 金融．稅務 機師染疫成破口 醫籲打第三劑 網譏：學會自律是重點 08:562021/09/04 生活 五告誠意 宜蘭加碼振興券觀光 04:102021/09/03 地方新聞 嘉市5校推雙語教學 尚缺7外師 04:102021/09/04 地方新聞 朱延平接棒李行 傳承兩岸電影展 04:102021/09/04 娛樂新聞 5展合一 台南品味周盛大登場 04:102021/09/04 地方新聞 永慶房屋出書 先誠實再成交 傳承良心仲介使命 04:102021/09/04 產業．科技 機師破口再現！開學2天就有學生確診 專家：政策須檢討 07:552021/09/04 生活 12：17台南規模3.7地震 最大震度4級 12:402021/09/03 生活 生活熱門新聞 太可惡！違規外出趴趴走遭抓包怕被開除 長榮機師出一招想逃 - 時事 Delta疫情拉警報！黃立民：兩狀況出現恐警戒升級 - 生活 預約在台大打莫德納 上網一查竟被改成高端 網全看傻 - 生活 可怕Delta來勢洶洶 台大醫警告：死亡數恐破百 - 生活 長榮機師連犯3錯 扯謊聚餐又就醫！慘遭開除 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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