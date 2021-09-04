誠美建設董事長陳百棟是中西區赤崁樓附近居民，上台說明希望保留地下博物館興建。（程炳璋攝）

台南市文化局歐姓技正調出施工圖，說明停蓋地下博物館的原因。（程炳璋攝）

台南市2016年核定「赤崁曙光計畫」，要在赤崁樓打造赤崁文化園區，豈料在開挖地下停車場時挖到古蹟遺構，若要再續深挖，工期勢必後延，台南市文化局為讓暫遷的成功國小如期遷回原址，依文史工作者建議回填，停蓋地下博物館，地方大嘆可惜，4日在陳德聚堂舉辦座談會。

台南市發動「赤崁曙光計畫」，預計14億要在赤崁樓附近打造赤崁文化園區，包括打掉赤崁樓圍牆、重建成功國小、新蓋200多格的地下停車場與1座下沉式博物館。成功國小師生為此，全校師生2018年遷至北區文賢國中，寄人籬下上課。

台南市文化局在開挖地下停車場時，發現地下古蹟遺構，學者依照價值分級，發現若要完全開挖，更耗時、耗錢，且需要更高的古蹟保存技術。在文史工作者評估下，決定回填，放棄興建預計有2億多經費的下沉式博物館。

這項計畫影響學校搬遷，周邊商家生意與住戶安寧，附近居民長時間忍受工期，竟聽聞地下博物館胎死腹中，覺得可惜，赤崁朋派商圈號召會員與住戶，4日在陳德聚堂開會討論，希望文化局除了聽從文史作者意見外，也要聽地方居民聲音。

這次座談吸引台南市立委林俊憲、議員沈震東、蔡筱薇與陳怡珍與邱莉莉服務處助理到場關心，希望台南市政府勿浪費經費，既然開挖就蓋到底。

台南市文化局長葉澤山到場解釋，工程挖到古蹟遺構後，若要完全開挖，相當費時間與經費，在搬移遺構的技術上也很高，當初承諾成功國小師生2023年返回原址勢必會跳票，為了讓師生如期返址，回填停蓋博物館，是為了保存遺構免受破壞的一時之計。

葉澤山並稱，赤崁曙光計畫仍會在附近地點持續開挖，以找出台灣縣署衙門口為目標，作為歷史記憶的完整保留。