蔡英文總統日前在凱達格蘭論壇提到，台灣不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存。前大使介文汲認為，這樣等於「否定她自己用中華民國憲法來處理兩岸關係的基本立場」。民進黨用意識形態不斷刺激挑動兩岸最敏感的神經，這樣的做法是冒險、不負責任的！

介文汲3日在Yahoo TV《風向龍鳳配》直播中認為，這是刻意的安排，從擬稿到最後審稿，都經過很多幕僚，包括她本人反覆推敲擬定的。

介文汲分析，蔡英文就是打自己耳光，因為他不斷說兩岸關係要在中華民國憲法的基礎上發展，中華民國憲法對於國土的規定是從其「固有疆域」，她這樣等於否定自己用中華民國憲法來處理兩岸關係的基本立場。論語說「一言喪邦」，這就是「一言」。

介文汲認為，此立場是蔡英文上任以來，犯最大的錯誤，因為她基本上就已經跟台獨脫不了身，這是非常不負責任的。民進黨用意識形態不斷刺激挑動兩岸最敏感的神經，這樣的做法是冒險的，只對民進黨的支持者做交代。

前立委蔡正元也提到，蔡英文繼承李登輝台獨三段論，本土化、去中國化、台獨化，這是步步為營。蔡英文對外的英文講稿只有neighbor，沒有State或是country，是講給美國人聽的。中文是講給一般民眾聽的，所以刻意使用「鄰國」，否則可以用「鄰近區域」或是別的措辭。

介文汲強調，過去這麼多年來，台灣的軍力完全操控在美國手裡，台灣有多少飛彈、戰鬥機、艦艇，美國資料可能比我們還完整，甚至庫存還有多少美國賣的飛彈，都清清楚楚。

另外，介文汲披露，除了軍力的投射、攻擊力加強外，美國很在意台灣軍隊可否持久作戰。根據他了解，台海若發生戰爭，美國希望國軍至少能撐7天，要給美國反應時間，不要在7天之內就撐不住了！所以不斷在討論後備動員以及募兵制，背後戰略指導還是美國。

介文汲更進一步認為，軍火其實是無底洞，到底要花多少才有用？很難講，例如若是打電磁脈衝彈，可能使眼睛耳朵都聾了3小時，飛彈等投射能力通通失效！因此，台灣危險度不斷在提高。