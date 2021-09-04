大陸工信部副部長辛國斌4日在第十七屆中國汽車產業發展（泰達）國際論壇開幕大會表示，大陸汽車產銷穩定增長，初步統計，2021年1至8月汽車產銷有望突破1600萬輛，年增10％。

數據顯示，大陸1至7月整車出口100萬輛，年增124％。新能源和智慧網聯汽車保持快速發展，2021年1至8月大陸新能源汽車產銷預計超過170萬輛，年增兩倍，市場滲透率超過10％，L2級智慧網聯乘用車市場佔比達到20％。

辛國斌強調，整體看前八個月大陸汽車產業保持良好發展勢頭，但目前海內外形勢依然錯綜複雜，不穩定、不確定因素增多，行業發展面臨的困難和挑戰很多，有老問題、也有新情況，需要加強分析研判認真研究應對。

此外，一些長期性的問題依然存在，大陸品牌汽車大而不優的問題仍然突出，企業數量較多，資源投入分散，部分地方和產業產能利用率較低，產業鏈仍存在基礎器件、基礎材料等弱項。新能源汽車整車成本依然偏高，安全可靠性、使用便利性有待進一步提升，動力電池回收利用管道還不夠通暢等，都需要持續加以推動解決。