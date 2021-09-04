受到新冠肺炎影響，民眾出門意願低因此捐血中心血荒，高雄捐血中心台東捐血站自2018年起停止到各鄉鎮募血，但如今每月短缺450袋，需依賴高雄中心補足，暌違3年決定重新到各鄉鎮辦捐血。

根據高雄捐血中心血量庫存標示，除了AB型血液庫存在7天以上，屬於正常值綠燈外，其他如A、B、O型都是4至7天庫存的偏低值。台東捐血站長江宜勳表示，受到疫情影響，民眾一方面覺得不便，再者則是擔心外出就有染疫的風險，都造成民眾捐血和社團舉辦募血活動的意願降低。

台東捐血站下周起將陸續前往縱谷池上、成功和關山募血，6日上午9點30由池上國際同濟會在全家池上車站店旁、7日上午9點起成功鎮廣天宮在廟前廣場、8日上午9點「新乾坤米廠」等單位在關山夜市廣場辦理。

關山場次活動策劃人羅心吟表示，以往捐血站定期下鄉採血，不少鄉鎮的捐血人認為很方便，否則很少人會花2個多小時往返捐血。這次響應捐血站再度下鄉決定號召在地熱心團體企業贊助，當日只要完成捐血者都可以獲得東方明珠肉鬆和四季好米1公斤。

江宜勳鼓勵17歲以上符合捐血條件的捐血人，參與捐血的行列，每2個月可以捐250毫升或滿3個月即可捐500毫升。