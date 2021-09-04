小A辣2020年前往泰國接受性別重置手術，成為真正的女人，近來順利預約到疫苗的她，坦言心情忐忑不安，不過卻被網友嘲諷：「有機率葛（嗝）屁」，對此，她也霸氣回嗆，立刻引發網友議論。

小A辣日前曬出「疫苗預約接種成功」的截圖，日期顯示是9月8日要去施打，原本就因為動刀過很多次，加上使用荷爾蒙治療，讓她擔憂起身體狀況跟一般人比起來一定差很多，沒想到又收到網友私訊詛咒：「打疫苗有機率葛（嗝）屁，你就是那個機率啦，變性人妖」，對此，她也決定不忍了，直接對槓酸民：「打疫苗當天，我要穿紅色衣服去，如果怎麼樣了，我們再相見」。

許多網友見狀也力挺小A辣，紛紛留言：「這個到底是誰一直霸凌你，可以告他嗎」、「別想太多，網路本是酸民世界」、「沒水準的酸民，加油!! 妳會沒事的」、「到底是哪裡惹到他了！！真的超沒禮貌」、「很扯，居然講這種話傷害別人，真的是很沒有家教」、「小A辣的幽默可以化解鍵盤戰」、「為什麼要這樣攻擊人啊，我真心不懂」。

之前羽球好手戴資穎在東京奧運羽球女子單打奪下銀牌，小A辣就被嗆：「就是因為你這個不男不女支持她，搞得她運氣不好」，對此，小A辣反擊：「建議你多積些陰德跟口德，不要造口業，有老婆跟孩子的人了，說話還這樣，改天迴向給你自己」，高EQ回擊獲得網友一片好評。

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