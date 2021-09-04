淨山淨街志工打掃梨山主要街道巷弄，共清理出3噸重垃圾、農棄物、土石與雜草等。（參山處提供／王文吉台中傳真）

淨山淨街志工打掃梨山主要街道巷弄，共清理出3噸重垃圾、農棄物、土石與雜草等。（參山處提供／王文吉台中傳真）

參山國家風景區管理處動員社區70名人力投入淨山淨街活動。（參山處提供／王文吉台中傳真）

淨山淨街志工打掃梨山主要街道巷弄，共清理出3噸重垃圾、農棄物、土石與雜草等。（參山處提供／王文吉台中傳真）

淨山淨街志工打掃梨山主要街道巷弄，共清理出3噸重垃圾、農棄物、土石與雜草等。（參山處提供／王文吉台中傳真）

為迎接即將到來的梨山旅遊旺季，參山國家風景區管理處聯合在地社區4日上午舉辦淨山淨街活動，共動員70人打掃1200公尺長的梨山主要街道巷弄，共清理出3噸重垃圾、農棄物、土石與雜草等，以乾淨美麗的大梨山美景，迎接每年最受歡迎的蜜蘋果與楓葉旅遊季。

「幸福梨山‧原味山城」淨山淨街活動，由梨山管理站主任蔡崇雄協同和平區民代表林永富、梨山里里長賴盛功、和平區公所清潔隊、梨山社區發展協會、攤販自治委員會、基督長老教會、梨山賓館等團體與志工約70人響應。

參山處表示，每年在梨山皆會號召在地居民進行1至2場淨山淨街活動，以實際行動表達對梨山家園的熱愛，今年因應疫情加強整備旅遊環境，更加碼為4場次，讓梨山、新佳陽、松茂與環山各部落能揮別疫情陰霾、煥然一新。

參山處竭誠歡迎所有民眾及遊客來梨山遊玩，在防疫期間遠離擁擠人群來個高山輕旅行，享受高山清新的空氣及宜人舒適的氣候，也呼籲上山的遊客不要亂丟垃圾，愛惜自然生態，共同維護美麗大梨山的旅遊環境。

台中市文化局推動藝術亮點串聯，7家藝術團體發起「跨域藝術漫遊山嵐」活動，4日下午在梨山賓館前廣場首演，啟動儀式邀請泰雅口簧琴祈福，迷火佛朗明哥藝術中心帶來西班牙舞蹈開場，國際聲樂家張明文獻聲，異國組曲及弦樂團演奏壓軸，為梨山帶來熱鬧藝術饗宴。