大谷翔平4局上以火球投出關鍵三振。（MLB臉書）

天使隊投手大谷翔平4日登板對戰遊騎兵，他前幾天被球砸到的右腕已經康復，繳出主投7局失2分的優質先發（被打7安、8次奪三振），自責分率下降到2.97。大谷退場時領先1分，後來天使牛棚守住戰果，終場3-2擊敗遊騎兵，大谷取得本季第9勝（9勝1敗）！

大谷此戰投得有驚無險，他首局上被連續安打上壘，最後以滾地出局化解危機，隊友下半局還幫他打回2分。不過遊騎兵馬丁(Jason Martin)第2局逮到大谷一顆紅中速球，轟成右外野兩分炮追平比數。大谷心情未受影響，仍以刁鑽滑球和指叉球不斷送出老K，包括他4局上被攻占二三壘時，一發時速100.4英里（161.6公里）的火球讓馬丁揮空三振。

6局下，天使捕手史塔西(Max Stassi)擊出適時安打再添1分，把大谷推上勝投候選人。畢竟前面多休養了一輪，7局上總教練讓大谷繼續投，被敲1安又有四壞保送，但危急時刻仍以火球連發過關，投滿7局用掉117球。

大谷打第2棒，可惜4打數掛零，沒幫上自己的忙，打擊率跌到0.258。由於打擊狀況不佳，他7局投完退場後就沒有留在場上守備其他位置。他目前仍是全隊勝場數最多、自責分率最低的先發投手。

天使略微調整投手陣容，賽前釋出了游擊手英格列亞斯(José Iglesias)，把右投手楊克(Janson Junk)升上大聯盟。