1名網友抱怨日前叫1桶瓦斯被店家收費1100元，懷疑店家因為他太久沒叫瓦斯，對方嫌沒有賺頭才刻意加收費用；不過其他網友則打臉他，因為桶裝瓦斯固定一段時間就需檢驗，若民眾使用同1桶瓦斯太久，瓦斯行在換裝瓦斯時就會多收1筆檢驗費（置桶費）；遭抱怨的店家也出面喊冤，原PO的瓦斯已過期2年多，收1100元已是算便宜了。

該名網友在臉書「爆料公社」發文表示，他在中壢1間瓦斯行叫了1桶瓦斯竟要價1100元，瓦斯行說因為他太久沒有叫瓦斯，上次多收他200元，這次則多收400元，讓他事後PO文爆料大喊「這有道理嗎？」不過其他網友則陸續留言解答說瓦斯桶每隔一段時間都需要檢驗，若住家使用瓦斯頻率不高，導致瓦斯桶放置過久，瓦斯行就會多收1筆檢驗費。

1名網友抱怨日前叫1桶瓦斯被店家收費1100元，懷疑店家因為他太久沒叫瓦斯，對方嫌沒有賺頭才刻意加收費用；其他網友則解答說是加收檢驗費。（翻攝自臉書「爆料公社」）

其他網友說，「瓦斯桶快到期前3個月，如果不是原本叫的瓦斯行，業者都會再收換桶費，放太久要多收檢驗的錢」、「瓦斯行一般都會建議，如果使用率不高可以換叫小桶的，雖然同公斤數會多一些錢，但這樣可以避免單桶瓦斯使用過久而需要多負擔檢驗費」、「他應該是連押瓶費也算進去了」。

沒想到PO文公開後，遭爆料的店家在留言處現身，並公開該瓦斯桶的瓶身標誌，只見檢驗期限寫108年12月15日，確實已過期近2年，店家留言說「過期桶本店不會加收檢驗費，是使用過久才會加收的《置桶費》，兩者還是有差別，如果瓦斯桶過期，又要換家瓦斯行，就要付檢測費了」，店家還說「使用時間2年半，換算置桶費一年600元，真正要收取的金額應該是1200+630=1830，因為都是舊客戶，只酌收檢驗的費用，不至於虧損就好，誰曾想客戶的心態是如此」，打臉原PO的貼文。