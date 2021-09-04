熟知內情的消息人士透露，由於擔心阿富汗前官員和國際夥伴遺留的數位文件軌跡落入武裝組織塔利班手中，科技企業Google已暫時封鎖為數不明的阿富汗政府電子郵件帳號。

塔利班上月中旬從美國撐腰的政府手中閃電接掌阿富汗，近幾週屢有報導強調，生物辨識及阿富汗發薪名單資料庫有可能被塔利班利用來追捕敵人。

Alphabet公司旗下的谷歌（Google）今天發布的聲明中並未證實封鎖阿富汗政府電子郵件帳號一事，只說正密切關注當地情勢，並「採取暫時性措施來保護相關帳號安全」。

一名前政府職員曾向路透社表示，塔利班正試圖取得前官員的電子郵件。這名職員上月底說，塔利班要他保留他所任職部會的伺服器內存資料。

他表示：「我若乖乖聽話，他們（塔利班）就會取得前部會領導階層的資料和官方通訊。」

他說，他並沒有聽令照辦，從此開始過著躲躲藏藏的日子。基於擔心當事人的人身安全，路透社不透露他的身分和他先前任職的單位。

可公開取得的電郵交換紀錄顯示，約24個阿富汗政府機關使用Google伺服器來處理官方電子郵件，包括經濟、產業、高等教育和礦業等部會。根據紀錄，阿富汗總統禮賓辦公室和若干地方政府機構也使用Google。

電郵交換紀錄還顯示，有幾個阿富汗政府機構使用微軟公司（Microsoft Corp）電子郵件伺服器，包括外交部和總統府，不過目前不清楚微軟是否有採取任何措施來預防資料落入塔利班手中。微軟拒絕對此置評。

網路情報公司DomainTools安全研究人員安德森（Chad Anderson）協助路透社查證哪些政府部會使用哪個電子郵件平台。他說，塔利班企圖掌控美國打造的數位基礎建設，此事值得留心。

他表示，對一個剛起步的政府來說，從這些基礎建設汲取的情資，「可能遠比老舊的直升機還要有價值」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1100904