美國新冠疫情急速惡化，拜登政府將自20日起啟動新冠疫苗第三劑加強針接種計畫。據消息人士3日透露，初期只會採用輝瑞／BNT疫苗作為加強劑。

傳播力更強的Delta變異病毒株導致美國近日單日確診與死亡病例紛紛攀高，單日死亡人數從7月初的每日200多起激增到逾1500例。

因此拜登政府近日宣布，只要民眾完全接種輝瑞或莫德納疫苗滿8個月，就可以自20日起再追打第三劑補強。加強針的施打計畫由美國疾病預防管制中心（CDC）和美國食品藥物管理局（FDA）決定，FDA將在17日開會討論此事。

不過根據路透報導，由於莫德納公司沒有提供充足的追加劑數據，FDA已要求該公司提供更強有力的數據。基於此，即將啟動的追加劑接種計劃初步只會使用輝瑞疫苗。

白宮首席防疫顧問佛奇表示，可能需要三劑疫苗才足以獲得完整保護。他引述兩項以色列的研究報告，稱打了第三劑疫苗的族群中，被感染的人數下降。他說：「有足夠理由確信第三劑將有持久效果，若效果持續，三劑型疫苗施打就可能成為常態。」