台中市政府與台灣自來水公司攜手合作「大台中降漏計畫」，考量海線地區部分用戶有水壓不足問題，且部分路面因長期漏水問題影響用路人安全，特別啟動外埔區甲后路、中山路汰管計畫，加強海線降漏，預計今年底啟動相關作業，明年禁挖期後進場施作。

建設局長陳大田表示，自來水公司為了降漏議題，今年3月份主動拜訪建設局，市府強力要求水公司加強老舊管線汰換，並將海線區域需求納入加強漏水汰管範圍，雙方達成共識，水公司承諾每年定期推動汰管計畫。

陳大田指出，這次施工內容主要為送水幹管汰換、用戶外線抽換、AC路面刨除加封等相關作業，建設局將協助路權申請、擬定適宜分區、分期施工及交維計畫等作業，以降低施工衝擊；此外，施工中及施工後也將派員加強查驗，落實工程品質控管。

建設局強調，相關作業預計今年底啟動，受益戶數達1421戶，總工程經費約3621萬元，完工後可有效改善該區民生用水水量、水壓不足等問題，降低漏水率及提升路面平整度。