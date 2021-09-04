南區大忠里長許智雄將里民撿拾交付的動物照片組成一張圖，大嘆處理流浪動物快可開動物園。（許智雄提供／程炳璋台南傳真）

獼猴肆虐山區不稀奇，這次竟有猴子出現在市區裡，台南市南區大忠里長許智雄日前竟獲里民通報出現小獼猴，他抓回家，得知法令不得飼養，連絡台南市農業局帶回，預計先安置在頑皮世界動物園，隨後野放。

「這應該是有人違法私養」，許智雄抓到的小獼猴估計不到1歲，模樣可愛，一看就知道應該是有人違法買來飼養，根據法規，獼猴不得當寵物飼養，這隻小猴子走失後，飼主得知違反法令，不敢出面認領。

許智雄表示，小獼猴模樣討喜又親人，聽聞山區會有獵人捕捉，再以每隻1萬3千至1萬5千元的代價，私賣給一般民眾，為了獵捕小獼猴，獵人通常會先打死保護小猴的母猴，再搶過猴子，行徑十分殘忍。

許智雄將小猴子照片上傳網路，感嘆6年來處理流浪動物案件層出不窮，收過的動物琳瑯滿目，包括狗、貓、鱷龜、綠鬣蜥、虎頭蜂、青竹絲、公雞、幼鳥與白鷺鷥，他還把收過的動物組成一張照片，大嘆快可以開動物園了。

「貓、狗最多，很難處理」許智雄表示，因為動保處收容所已超出負荷，早已表明無法收流浪貓、狗，很多里長接獲里民通報撿到貓、狗，都不願處理，他則是努力尋找領養民眾，幸好有里民願意相挺，有位里民已領養了5隻流浪貓。

除了活的動物外，許智雄還處理過70隻死貓與5隻死狗，為了處理流浪動物讓他疲於奔命。這次竟然還有猴子，自嘲變身「抓猴」里長。

雖然獼猴已非保育類，仍受野生動物法規定，無法當寵物飼養，許智雄聯絡台南市農業局森保科將猴子帶回，暫時安置在頑皮世界動物園，隨後野放。