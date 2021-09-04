央流行疫情指揮中心今(4)日表示，因應國籍航空機師及家人群聚事件，將於今日針對今(2021)年8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送疫情警示簡訊，內容如下：

[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

指揮中心說明，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。

指揮官陳時中表示，今天下午總共發布110萬封簡訊，這不是說一定有接觸，只是足跡可能有重疊，接到簡訊的人也不必太擔心，如果回想起來曾經有症狀，或是現在有症狀，都要即時和醫師做諮詢和採檢。

指揮中心發言人補充說明，這次發放簡訊包括3名確診機師和機師兒子共4人的足跡，根據他們有經過並停留的地點，匡出該時間在同一地點的民眾。

至於為何足跡匡列長達3周，莊人祥說明，由於第一個確診機師（案16066）確診日為8月28日，回推14天可傳染期為8月13日。