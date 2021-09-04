控制慾強的人總喜歡指揮他人，在談戀愛時，他們更會軟土深掘，一再要求伴侶必須達到他們的要求，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、雙魚座、金牛座的人本性自私，是十足的控制狂，總是以愛之名勒索對方，其實他們心裡只有自己。

▍第一名：天蠍座

天蠍座是最常以愛之名控制伴侶的人，不管是行蹤或生活習慣，他們都會要求伴侶要按照他們的規定，常常會把自己的安全感建立在別人身上。天蠍座在感情裡很敏感，無時無刻都希望跟對方黏在一起，加上占有慾很強，哪怕另一半只是跟其他異性說幾句話，他們心裡也會不舒服，因為缺乏安全感，面對越喜歡的人，他們就越害怕失去，才會千方百計地想把對方綁在自己身邊，但長期太過霸道自私，恐怕會讓另一半感到厭煩，久了就會想離開他們。

▍第二名：雙魚座

雙魚座個性敏銳又感性，常常沉浸在自己的情緒變化中，他們的心情很容易受到別人影響，尤其在感情中，他們被愛的慾望很強烈，甚至認為戀人必須照顧他們的感受，但這其實是自私的表現，心裡第一位永遠是自己。若雙方不慎吵架，他們從來不會認錯，只會裝可憐，藉此將主導權轉移到自己的手中，讓人不得不無奈妥協。因此，如果想跟雙魚座戀愛，必須有強大的包容心。

▍第三名：金牛座

金牛座做人做事認真又專一，就像一頭勤懇的牛，無論身處任何環境，他們的思維都很清晰，但他們潛意識其實比較自私，會在第一時間先保護自己。金牛座看待愛情的態度很忠貞，願意無條件付出、經營感情，但他們對另一半的占有慾比較高，喜歡直接替對方決定並安排一些重要的事情，藉此不動聲色地掌握主導權，就算戀人事後想改變或溝通，也會無從反駁。