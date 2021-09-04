桃園市3名機師及家人染疫，昨起至9日升級為二級加強警戒，限制民眾前往醫院探病，室內外活動人數也向下調整，外界關心台北市是否會跟進加強警戒措施。北市副市長黃珊珊對此表示，目前仍在監控中，因為台北的確有類似關聯，這兩天會再觀察一下，下周會討論。

黃珊珊今日出席「木柵青農日常展」活動時，媒體詢問桃園疫情緊張，北市是否有掌握接觸者情況，是否也會升級警戒標準。她指出，桃園個案發生後，北市正密切觀察案例發展，目前桃園修正參與室內外的活動人數及醫院探病，因為台北市的確有類似關聯，目前正在監控中。

黃進一步表示，因為大家是北北基桃生活圈，個案接觸狀況不會只在桃園，一定會出現和台北有關聯的相關活動，她也很緊張，但還是以觀察疫情為原則，採取逐步檢討開放，若有狀況會逐步緊縮。她強調，目前北市沒有新的狀況，因此會採取原先的防疫作法。

她說，本來有考慮跟進停止探病，但因探病才剛開放3天，許多安寧病房的患者許久沒看到家人，加上北市這2天狀況還好，因此暫不跟進，有關中央所下的其他限制，北市我們會在這兩天觀察一下，下禮拜做進一步討論。

媒體追問北市是否有掌握相關接觸者？黃說，台北市目前有接到幾個通報，正在逐一確認，因為有些人只是經過，不見得是有問題，但接到通報一定會處理，請大家放心，現在還是以中央公布的原則為主，因為他們匡列範圍很大，應該是足夠，北市也會嚴陣以待。

至於餐廳內用、中秋烤肉是否取消？黃則表示，北市還是以每一周檢討為主，尤其這兩天案例很少，還在觀察社區狀況，但暫時沒那麼緊張。中秋烤肉部分下周二會討論，但因烤肉會拿下口罩吃東西，風險比較高，要再觀察看看，不過時間還早慢慢來，不會一下子作出決定。