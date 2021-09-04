新北市瑞芳黃金博物館附近的茶壺山步道，日前驚傳1名林姓飼主帶著愛犬散步時，該犬因舔食路邊野草，竟誤食致命除草劑「巴拉刈」，造成肺部嚴重受損，患急性肺炎，3天後因呼吸困難猝死；因該路段常用民眾旅遊，路邊竟有致命毒藥相當駭人，目前正調查是何人違法投毒。

據ETtoday報導，林女事後臉書PO文悼念愛犬，她說家中飼養Maru多年，在他們家中已經是「守護神」般的存在，她說Maru在瀕死時「我記得牠無助的眼神，嗚咽哭著又努力呼吸的喘氣聲呼吸窘迫到頭無法趴下休息」，當下她看著Maru不斷痛苦哀號相當煎熬，3天後Maru即過世。

茶壺山步道驚傳1名林姓飼主帶著愛犬散步時，該犬因舔食路邊野草，竟誤食致命除草劑「巴拉刈」，造成肺部嚴重受損，患急性肺炎，3天後因呼吸困難猝死。（民眾提供）

林女說，事發地段靠近黃金博物館，屬交通部東北角國家風景區的管轄範圍，平時也會有其他人路過，沒想到Maru卻誤食致命藥劑，希望Maru是最後一位犧牲者，並告誡飼主出遊時，盡量讓寵物遠離枯黃的草、避免誤食農藥。

據悉巴拉刈劇毒且致癌，致死劑量非常小，寵物只要腳部或是鼻腔沾到巴拉刈，舌頭再舔到嘴裡，數天內從呼吸微喘進展至呼吸窘迫，在清醒的狀態下沒有辦法呼吸窒息，飼主就只能眼睜睜看著牠們吐血身亡，我國已於2020年2月1日起禁止使用，目前正在調查何人違法投毒。