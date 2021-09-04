波蘭7月傳出計畫將數百萬劑新冠疫苗轉售其他國家，近期也評估擬以捐贈方式支援台灣疫苗。不過今日傳出好消息，據傳波蘭將贈台40萬劑AZ疫苗，將在明天上午抵台，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今證實確有此事，至於到貨時間是否屬實，他表示尚未確定。
波蘭7月傳出計畫將數百萬劑新冠疫苗轉售其他國家，近期也評估擬以捐贈方式支援台灣疫苗。對此，外交部發言人歐江安曾經於8月表示，會持續密切注意並找尋機會，與理念相近的民主夥伴洽談疫苗合作事宜，包括疫苗的採購、商借、贈與、轉讓等各種可能。
據傳波蘭將贈台40萬劑AZ疫苗，將在明天上午抵台，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今證實確有此事，至於到貨時間是否屬實，他表示尚未確定。
台灣疫苗到貨短缺，如波蘭贈送的疫苗確定於明天到貨，將是繼日本、美國、立陶宛、捷克後，第5個贈送我國疫苗的國家。另外，斯洛伐克也曾表達有意願提供疫苗給我國。
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