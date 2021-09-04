花蓮「能高團」為台灣第一支踏上日本甲子園球場的棒球隊，今年成軍滿百年。能高發源地花蓮將於10月舉辦「能高盃全國三級棒球錦標賽」，預計有全國11個縣市、近60支三級棒球隊伍齊聚花蓮，見證能高團棒球隊成立100周年歷史時刻，讓球迷相當期待！

「NOKO能高棒球團」是台灣第1支原住民球隊，1921年由熱愛棒球的教練林桂興籌組，球員以阿美族青年查烏馬、辜茂得2人為首，高砂棒球隊實力堅強，當時在島內比賽連戰皆捷，受到重視，1923年由當時的花蓮港廳長江口良三郎，主導更名為能高團。

能高團棒球隊的好表現，受到日本關注，獲邀到日本各校進行友誼賽，1925年踏上日本阪神甲子園棒球場，成為史上第一支在甲子園出賽的台灣隊伍。優異戰果造成日本棒球界轟動，也奠定台灣東部棒壇的發展基礎。

花蓮縣府在2017年編列經費舉辦「能高棒球節」，首屆全國三級棒球錦標賽正式登場，已故職棒球星王光輝當年還受邀出席活動，為球員打氣加油。

花蓮縣體育會表示，能高盃10月2日開戰，預計有來自全國11個縣市、近60支三級棒球隊伍齊聚花蓮，本地觀光旅遊業者準備多項優惠與折扣回饋，縣府也將製作紀念毛積極百年紀念衣，一同見證東部百年棒球史。

體育會指出，將補助進入前4強的球隊參賽金，並透過智林體育台、臉書、YouTube頻道、MOD有線電視，直播4強賽事，也請球迷注意「花蓮能高盃三級棒球邀請賽」臉書粉絲專頁，有專業攝影師上傳賽事活動精彩照片。