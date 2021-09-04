台北市體育局舉辦的「美力新生活 運動嘉年華」4日在台北體育館展開，特別請來東奧國手「台灣蝶王」王冠閎，以及「擊劍甜心」程昕兩名台北市傑出運動員站台，更親自下場體驗拳擊有氧課程，讓王冠閎不禁大喊，「真的蠻累的！」

「這次美力新生活運動嘉年華邁入第8年舉辦，由於全球防疫期間改變民眾原本運動模式，結合線上方式運動，也是跟親友互動的全新方式，」台北市體育局副局長蔡培林表示，「期望台北市民可以延續運動熱潮，養成維持運動的好習慣。」

才在東京奧運打破全國紀錄的王冠閎表示，畢竟才剛比完賽，目前訓練沒那麼緊繃，平常都會打籃球和羽球的他，先前隔離期間也在房間內練習拳擊有氧，是一種很好的紓壓方式，「儘管做起來還蠻累的，可是這種運動隨時都可以做。」

「接下來我就是全力準備10月份的新北市全國運動會，希望自己不僅可以持續保持應有實力，還要更加進步，努力追求更好的成績，」王冠閎表示，「這次全運會我應該會至少參加4個游泳比賽項目，屆時希望大家能夠替我加油。」

今年的「美力新生活 運動嘉年華」區分為場內、場外進行，場內分流時段進行5堂女性與親子運動課程，包含有氧運動、小小金牌體操、親子疊疊樂等，場外設置運動體驗攤位，提供智能地墊與智慧平衡訓練，吸引相當多市民到場體驗。