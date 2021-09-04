第七輪AZ疫苗接種昨（3日）開打，昨單日疫苗接種人次23萬7233，其中AZ打了22萬9189人次；目前疫苗人口涵蓋率43.77％，劑次人口比47.90％。

另外，第七輪加開預約從昨天上午10點開放，至今天下午1點共有42萬6718人完成預約，佔符合資格人數的81.65％。本次加開預約對象為23至28歲對象，將在今天下午6點截止。

指揮中心發言人莊人祥昨透露，第八輪預約接種不是BNT，需視下周疫苗到貨量再擬定。外界相當好奇是否會輪到AZ或莫德納，陳時中今天表示「還沒定案」。