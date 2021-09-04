午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象局指出，今大台北、台中、南投、嘉義、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。

氣象局針對全台13縣市發布大雨特報，提醒民眾注意。

下班回家小心！中部雨勢升級 10縣市豪大雨特報
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