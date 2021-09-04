轟！午後雷雨來了 13縣市大雨特報 14:402021/09/04 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全台13縣市發布大雨特報。（中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨。中央氣象局指出，今大台北、台中、南投、嘉義、屏東地區及西半部山區有局部大雨發生機率，請注意雷擊及強陣風。 氣象局針對全台13縣市發布大雨特報，提醒民眾注意。 下班回家小心！中部雨勢升級 10縣市豪大雨特報 《港股》網科股給力 港股翻紅 #13縣市 #大雨特報 #雷雨 #午後對流 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美網》球后巴蒂輕鬆闖進32強 小祖維瑞夫也過關 08:512021/09/03 體育 城市急救力大調查 這縣市無懸念奪冠 19:362021/09/03 生活 午後雷雨彈今起連轟5天 熱帶擾動發展時間曝光 08:562021/09/02 生活 大雷雨連炸5天 熱帶低壓路徑出爐 這天起恐有颱風 21:002021/09/02 生活 天氣不穩定偶有雨 用電量估3780萬瓩 11:102021/09/02 財經 劇烈天氣今襲台 一關鍵變化！午後防暴雨 07:152021/09/03 生活 天氣晴朗穩定 用電量估3780.0萬瓩 11:472021/09/03 財經 賓士車違停遭警盤查 逃進死巷連撞13輛機車丟毒品被抓包 12:062021/09/04 社會 週末午後雷雨彈更猛 雨區曝光「一天比一天明顯」 22:142021/09/03 生活 果粉荷包準備好 iPhone 13台灣售價流出 最便宜2.3萬 14:142021/09/03 科技 13歲女兒500元賣了自己 母見對話紀錄轉身報警 21:262021/09/02 社會 生活熱門新聞 北市公布確診者足跡 8／28行程曝光 - 生活 機師群聚恐入社區 指揮中心今發110萬則警示簡訊 - 生活 太可惡！違規外出趴趴走遭抓包怕被開除 長榮機師出一招想逃 - 生活 確診機師病毒量飆高 羅一鈞：他的CT值變了 - 生活 長榮2機師確診足跡曝！曾到桃園這3區 2度住汽車旅館 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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