據俄羅斯衛星通訊射4日報導，重奪阿富汗政權的激進組織塔利班，3日傳出成員為了慶賀擊退阿富汗政府軍、奪下龐吉夏省(Panjshir province)，拿起步槍對空鳴槍，卻不小心誤擊旁人。當地醫療團體指出，至少4人死亡、7人受傷。

報導引述消息人士說法，3日深夜發生的對空鳴槍事件，共造成4人死亡、7人受傷。這類的誤擊意外在多個省分都有發生；然而，槍聲大作加上又有人中槍，不少阿富汗民眾以為戰事又再度爆發了。

儘管塔利班重申，開槍絕非又發生戰鬥事件，而是他們實在太開心能拿下阿富汗政府軍堅守的龐吉夏河谷，使塔利班能完全掌握阿富汗。不過，由於政府軍堅稱戰事還未結束，加上民眾擔憂日益加劇，塔利班高層呼籲成員千萬別再亂開槍了。

稍早，1名塔利班指揮官表示，「因為萬能真主阿拉的庇護，我們已完整掌控權阿富汗。搗蛋者已徹底被擊潰，現在龐吉夏已經在我們指揮下了」。

相對於塔莉班的自信，仍負隅頑抗的前阿富汗副總統沙雷（Amrullah Saleh）則對媒體表示，關於他已經逃亡海外完全是不實的說法。