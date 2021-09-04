第2批BNT疫苗將抵台 桃機人員證實8日到 15:012021/09/04 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 第2批BNT疫苗將抵台，桃機人員證實8日到。圖為首批BNT疫苗到貨畫面。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園國際機場人員今天證實，已接獲通知，8日將有第2批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抵台，但確切數量、航班資訊等細節仍在確認。 首批輝瑞BNT疫苗2日上午抵台，數量約93萬劑，效期到民國111年1月15日。 美國疫苗第三劑加強針初期擬限BNT 朱延平接棒李行 傳承兩岸電影展 #BNT #抵台 #人員 #證實 #第2批 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地方五倍券加碼最新懶人包 到這縣市消費200元「最高抽50萬」 08:472021/09/04 政治 Delta疫情拉警報！黃立民：兩狀況出現恐警戒升級 12:292021/09/04 生活 BNT施打順序爭議 林濁水：政府失信、國之不幸 11:082021/09/04 政治 疫苗沒得打、周周須篩檢 教師反彈 04:102021/09/04 地方新聞 機師染疫成破口 醫籲打第三劑 網譏：學會自律是重點 08:562021/09/04 生活 Delta突破性感染頻傳 多為打AZ 04:102021/09/04 焦點要聞 等嘸第2劑 議員號召到總統府抗議 04:102021/09/04 焦點要聞 機師染疫高中兒確診 孫大千憂重蹈「3＋11」覆轍 點出3盲點 09:412021/09/04 政治 Delta恐殺進社區 醫怒批指揮中心「沒學到教訓」 07:502021/09/04 生活 范雲Po與「這明星」合照 網灌爆猛酸：他當立委都比妳好 07:452021/09/04 政治 聯電市值 躍居台股第5大 04:102021/09/04 財經要聞 生活熱門新聞 北市公布確診者足跡 8／28行程曝光 - 生活 機師群聚恐入社區 指揮中心今發110萬則警示簡訊 - 生活 太可惡！違規外出趴趴走遭抓包怕被開除 長榮機師出一招想逃 - 生活 確診機師病毒量飆高 羅一鈞：他的CT值變了 - 生活 長榮2機師確診足跡曝！曾到桃園這3區 2度住汽車旅館 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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