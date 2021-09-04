天成醫療體系接北科附工篩檢休假醫護熱血支援完成任務。(天成醫療體系提供／呂筱蟬桃園傳真)

長榮機師突破性感染傳染給兒子確診新冠肺炎，連帶影響國立北科附工，桃園市政府3日緊急調派天成醫療體系醫護前進學校為師生做篩檢，直到晚間8點30前完成2565位師生篩檢，4日清晨結果出爐全部為陰性，也讓社會大眾都鬆了一口氣。

天成醫療體系表示，防疫團隊天接獲市政府緊急任務，當下立刻著手組織醫療團隊，醫院內部的群組發出訊息以後，因為已經不是第一次出緊急任務，很快就獲得醫護人員回應，除了還在門診、手術房和急診的醫師、護理師要留在原崗位，許多人都表示隨時可以被派到學校執行任務，連休假人在台北、新竹的同事，也回覆說馬上調頭回桃園和大家會合。

專案由天成醫療董事鄭貴麟、總院長陳志忠、院長蔡芳生帶隊，由感染科主任張家榮主導7組醫護人力，採分樓分流分層，在各班級走廊上，學生們依班級順序採檢，待全班完成採檢後才放學，在2小時內完成1300多人次PCR採檢，醫檢師們則徹夜進行檢體檢測，並在4日凌晨4點全數完成檢驗，得知採檢結果全數都為陰性，大家才鬆了一口氣，認為再辛苦也值得。

天成醫療體系表示，面對Delta 變種病毒來勢洶洶，醫護團隊始終站在防疫最前線守護疫情、守護民眾健康，也感謝幕後英雄醫檢師們共同迎戰，提供高品質、高效率、精準的檢驗報告。