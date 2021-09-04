朱立倫發表政見

國民黨主席選舉首度舉辦交叉詰問的電視辯論會，今(4日)下午4時登場，政見發表順序是候選人江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源，預計將聚焦兩岸、美中台關係，以及2022、2024年選戰布局等議題。

此場黨主席電視辯論由《TVBS》舉辦，現場將由資深媒體人莊開文主持，程序共有4大部分，首先6分鐘申論；其次由中國時報、聯合報、TVBS提問；接著由候選人交叉詰問，每人可指定2位候選人回答；最後是4位候選人結論(候選人各發言3分鐘)。

朱立倫在第一階段政見發表時指出，國民黨有很多理想，今天面對疫情，這麼爛的民進黨，欺負台灣人，大家都很悶，可是走到基層，最常聽到就是「國民黨在幹甚麼」，這麼弱，為何不硬一點，這是民眾期待，絕對不能溫良恭儉讓，

講到承擔，朱立倫說，20幾年來，2001年政黨輪替，他打下桃園；2009年金融風暴、八八風災，他當行政院副院長，這叫承擔。2016年，當時黨要分裂，他承擔換柱，無怨無悔；2020年他立刻宣布支持韓國瑜，不管任何變化不抱怨。去年初，總統大選，他也承擔敗選責任。

現在面對更大挑戰，民眾希望國民黨更強更硬，我們需要有經驗，有能力，團結大家強硬對抗民進黨，不能猶豫不能等待。

兩岸關係，是實際去做的，基於黨章黨綱，我們推動兩岸交流，如果我們不強，誰跟你簽MOU。

對美關係，要恢復駐美代表處，否則聽到民進黨說我們親中賣台。

朱立倫強調，國民黨就是要推最強候選人，強的國民黨就是造王者，國民黨的中心思想，就是孫中山、經國先生的中心思想，創造台積電的護國神山，民進黨卻創造高端。

朱立倫最後呼籲，不要給民進黨見縫插針，大家團家在一起！