【愛傳媒藺奕專欄】影委會，饒總監站在門口，等著給我一個大大的擁抱；朱延平導演感嘆人生無常，也欣慰：「還好你有點影響力，也許真能改變一點點的什麼」，這就是電影人的溫暖、一家人的真性情。

導演朱延平和朱岩蘭，猛一聽像兄妹，其實不是，但你如果和我一樣坐在一旁，聽大導演對新導演的一字一句，洋溢滿滿提攜之情，又懷疑他們是結義的兄妹，這又是電影人的情義。

金鐘56入圍名單放榜了，當我看著許多努力異常的女孩們受到肯定，就像檸檬與氣泡水相碰、疾駛公車划開熱浪、陽光掉落樹葉的縫隙、夜星敲亮內心的寧靜。

我想每個影視人的內心都住著一間玻璃小屋吧，在影視圈這片廣袤的撒哈拉沙漠裡，當你踏進來的時候，便也成為沙漠的一部分。

撒哈拉的風沙一直在變化，我們都無法確定風向，但你我都誓願用餘下的時光去感受它、深愛它，在內心的玻璃小屋裡，點亮星星般的小燈，等待著，直到時間嘉許、直到春風得意。

作者為文學奬得主

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