【愛傳媒左化鵬專欄】9月2日下午，到大溪頭寮翁義林、邱文苑夫婦的雅居作客。客廳裡忽然鬧出了動靜，兩位老友，返老還童，玩起了「大劈腿」的遊戲，眾人在旁鼓噪，大聲叫好。

不知是誰先下戰書？戴帽子的是莊人農兄，他的相貌清奇古秀，已年近八旬；年輕一點的是程富陽兄，他也已年逾花甲。兩位老頑童，定下規矩，輪流夾住對方的雙腿，先掰開著為勝。

他們像索乳的小娃，都拼出吃奶的力氣，幾番較勁，旗鼓相當，互有輸贏，最後握手言和。

兩人皆非等閒之輩。莊人農兄夫人是國內著名的聲樂家、第一女高音范宇文，千金莊祖宜是美國前駐成都總領事林杰偉的夫人，莊老年紀越大越騷包，經常騎哈雷重機車，馳騁在台北的大街小巷；年輕帥氣的程富陽兄，目前仍在國內軍事院校任教，他精通阿拉伯語，曾兩度留學約旦軍事學院，是國內中東問題專家。

有道是，腿壯腰子好，我羨慕他們兩位的夫人。俗話又說：腿是人類第二心臟，養命先養腿，兩腿雄健必長命百歲，他們的雙腿的神經、血管、肌肉、韌帶、肌腱都逾常人，嵩壽可期。

他們邀我比畫，我有自知之明，現在彎腰繫鞋帶都感困難，豈敢貿然應戰，趕緊退避三舍，溜之乎也。

作者為資深媒體人

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