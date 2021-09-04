鹿港天后宮4日舉辦普度物資捐贈儀式，將中元普度祈福法會2000多份油、白米、鹽、麵條等民生物資，捐贈予老五老基金會和華山基金會，發揮媽祖慈悲濟世的精神。﹙鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真﹚

鹿港天后宮4日舉辦普度物資捐贈儀式，將中元普度祈福法會2000多份油、白米、鹽、麵條等民生物資，捐贈予老五老基金會和華山基金會，發揮媽祖慈悲濟世的精神。﹙鹿港天后宮提供／吳敏菁彰化傳真﹚

鹿港天后宮4日上午舉辦普度物資捐贈儀式，將中元普度祈福法會2000多份油、白米、鹽、麵條等民生物資，捐贈予老五老基金會和華山基金會，發揮媽祖慈悲濟世的精神，將信眾的愛心化為善的無限循環。

鹿港天后宮主委張偉東表示，今年因為疫情緣故，中元普度祈福法會遵照政府相關防疫措施，並採取線上直播方式，讓信眾也能身臨其境，虔心參與，兼顧防疫和信仰。普度除了祈福消災，媽祖慈愛更是與信眾的善心攜手做公益、付出愛，將供品轉作愛心，集合信眾微小的力量，透過捐贈推廣讓愛與物資更廣為分享，傳送到每一個角落。

鹿港天后宮總幹事劉家汶表示， 天后宮長期關懷弱勢與長者，這次集結信眾滿滿愛心捐贈2000多份普度物資，讓更多弱勢長者能夠感受到來自社會的關懷與溫馨，得以共享此平安幸福，透過這份暖暖心意得到大大溫飽，並藉活動拋磚引玉喚起社會大眾，傳遞幸福、延續愛。

一份份的物資經由老五老基金會中央廚房巧手料理，既美味又營養，並將熱騰騰特製愛心餐食送到獨老長者家中，溫暖他們的胃，也感受到媽祖滿滿慈愛，臉上洋溢著幸福滋味。華山基金會則透過訪視關懷服務，與獨居弱勢長者陪伴、互動，將媽祖和信眾的愛心親自送到每位長者家中，使長輩們獲得妥善之照顧。