為活化舊有建物、引入商機，新竹市政府近期積極為鄰近竹科、閒置已久的龍山綜合大樓招商，成功媒介業者進駐，為周遭住宅區居民打造兩層樓的「社區服務概念店」，未來周遭不僅有超市，還可望結合龍山圖書館推出閱讀贈禮等活動，超市概念店預計年底前開幕。

市長林智堅表示，龍山綜合大樓位於科學園路162巷內，周邊有許多住宅區，但卻缺乏大型超市，此次全聯進駐，1樓與地下1樓總計2層樓有270坪空間，正式營運期為9年，投資金額超過2500萬，每月來客數預估3萬2000人以上，年營業額預估超過1億元，每年可為市府帶來超過217萬元租金收益，也可滿足周遭科園里、仙水里及龍山里消費需求、活絡商圈。

此次並是繼中正市場有民間超市業者進駐後，業者再度於疫情期間與市府攜手共同合作，該分店不僅服務社區居民，還預計活絡科學園區仙水里及龍山里周邊商圈。

全聯則表示，該公司在全台已累積達1040家分店，近年來都選擇在交通要點開設大型分店，此次突破過去選店準則，進駐龍山綜合大樓開設「社區服務概念店」，不僅可就近為社區提供服務，未來還可結合圖書館「龍山分館」一起辦活動，提升社區服務。

科園里長徐兆生說，他們周邊有便利商店，卻沒有超市進駐，距離最近的超市要騎車15分鐘才能到達，里民們早就聽聞有超市要進駐，大家都很期待，未來可就近買生活用品。

市府指出，新竹市政府近年積極活化龍山綜合大樓，除了地下1、2樓、地上1樓有全聯進駐，2至4樓總計600坪將整建為新竹市最大的圖書館分館「龍山分館」，將此處成為提供社區多元服務的重要場所。此外，新竹市府也積極與民間力量合作，活化公有場館與設施，包含新竹市立動物園場館、香山溼地生態館、竹蓮市場及中正市場等。