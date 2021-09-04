居家安全監視器成民生必需品 租屋、獨身族更要注意怎麼選

每年暑假前後都是搬家的旺季，但近年常有房東會擅自進入租屋戶的家中，或是被不法分子非法入侵家中等案件發生，所以隨著AIoT智慧連網的家電系統越來越完整下，除了有養毛小孩的民眾以外，不少消費者也開始在家安裝了各式居家安全的AIoT家電，特別是獨居的租屋族使用者亦越來越多，大多都會選購以連網的居家安全監視器、開關門的偵測器、煙霧或溫溼度感應器等產品為主，以能夠隨時掌握家中的安全狀況為重點，3C通路也認為居家監視器就已經成為民生必需品之一。

燦坤推薦D-Link DCS-6500LH 無線網路攝影機，會員價1599元。（燦坤提供）

燦坤分享到近年的確隨著居家安全的意識抬頭，相關的商品都在全台達倍增成長的銷量，居家監視器成為了民生必需品後，預計未來居家安防的市場將會持續看漲，今年居家監視器相關產品將達8倍的成長，燦坤也建議消費者選購時，可以旋轉鏡頭的居家監視器為首選，也要因為顧慮錄製時間的長短，購買時可多注意記憶卡可填充的容量大小，還有像壁掛、夜視、移動偵測的訊息提醒功能，也是選購的重點，同時亦需了解家中網速頻寬是否足夠，必要時需增購分享器，這樣才能打造更完整及安全的使用狀況。

燦坤推薦D-Link DCS-8526LH HD旋轉無線網路攝影機，會員價2999元。（燦坤提供）

米家智慧攝影機 雲台版2K與米家APP獲《英國標準協會》物聯網Kitemark安全認證，1095元。（小米提供）

而在全國電子中，同樣也看到居家監視器的銷量在3年間爆增，以千元有找的TP-Link Tapo C200旋轉式Wi-Fi攝影機為例，就從2019年1萬5000台的全年銷量，到在今年光於7個月間就飆升至5萬5000台的銷量、達逾3倍以上的成長，而較高階一點的TP-LINK Tapo C310 Wi-Fi 攝影機，也從2020年的1萬3000台年銷量，在今年7個月中就突破2萬台的銷量。全國電子表示家庭安全防護Wi-Fi攝影機在近3年間消費者詢問度增加之餘，整體銷售成長近30%，「居家監視器已經是民生必需品，加上隨著高齡化的社會，在未來居家安防的趨勢依然都會是雙位數成長，期待後續將會有更多AIoT設備跟居家安全作綁定，以實現全智慧化城市。」

全國電子推薦TP-LINK Tapo C310 戶外安全防護 Wi-Fi 攝影機，1299元。（全國電子提供）