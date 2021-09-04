每屆奧運結束後，國際體操總會（FIG）會推出新版評分規則，各國好手需重新編排整套動作。針對新制教練林育信也已開始與選手進行討論，他認為，3年後李智凱應該會更成熟，只要往對的方向，相信下一屆奧運對他很有優勢。

「鞍馬王子」李智凱東京奧運奪銀後，近期已經返回國訓中心訓練，為接下來的比賽進行備戰，針對新制，「阿信」教練說，已經有與選手作初步溝通，「我們正積極在安排新的套路編配，希望在世大運、亞運就能展現一些東西出來，會不會成功還要跟選手的磨合，要跟選手討論，初步討論出來套路非常好看。」

林育信透露，李智凱的新套路主要還是以「湯瑪斯迴旋」為主，「所以只要在邊配上是對的、方向是比較順的，在2024年是對他比較有利的。」

接下來李智凱將參加10月的全運會，之後就要準備明年成都世大運及杭州亞運，最後就是放眼2024年巴黎奧運，「相信到2024年他的成熟度會更高，要拚金應該沒有問題。」

在東奧打敗李智凱奪下鞍馬金牌的英國選手惠特洛克（Max Whitlock）3年後已經31歲，要再戰奧運機會應該不大，阿信教練開玩笑的說：「要不是我英文不好，不然那時候我跟他說完恭喜後，要叫他『好膽賣造（台語）』，那時智凱成熟度也夠了，有了這次經驗後下次會更好。」