台南市長黃偉哲前來祝賀「俗女村」開幕。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲到劇中陳嘉玲的家大啖「嘉玲抱抱冰」。（張毓翎攝）

俗女3號店金德興中藥行為劇中陳嘉玲的家。（張毓翎攝）

俗女3號店金德興中藥行為劇中陳嘉玲的家。（張毓翎攝）

近年熱播電視劇《俗女養成記》，多幕場景在台南後壁菁寮老街拍攝，吸引眾多民眾探尋，後壁商圈理事長吳翊榛號召多位女性青創者創立「俗女村」，疫情趨緩下，籌畫許久的「俗女村」4日正式開幕，台南市長黃偉哲到劇中陳嘉玲的家大啖「嘉玲抱抱冰」，也邀請更多市民朋友一同來呷冰、遊玩。

從8月《俗女養成記2》開播以來，後壁商圈每周六、日單日都吸引近2000名遊客造訪，「俗女村」今天舉辦「俗女市集」，現場聚集許多遊客，白河警分局也派員到場維護秩序。

吳翊榛表示，目前「俗女村」團隊共有10位俗女、2位俗男，他們努力經營在地特色老屋，如俗女1號店義昌碾米廠，除了可以看百年碾米機，還有販售咖啡、特色農產品及文創商品等；俗女3號店金德興中藥行為劇中陳嘉玲的家，這裡能買到精心設計的俗女冰。

吳翊榛說，俗女4號店及5號為店見成家具店，家具早期是菁寮聚落嫁妝產業的重要一環，在這可以感受當時菁寮嫁妝街的歷史痕跡；此外，4號店目前有來自東山的「斑花農田」進駐，5號店為阿里山的「古夜天工坊」，未來會持續翻新老屋，並廣邀更多青創進駐，讓更多的人看見菁寮。

黃偉哲也前來祝賀「俗女村」開幕，他說，從《俗女養成記1》到《俗女養成記2》，並沒有因為拍續集而聲勢稍降，反而更增加更多圈粉，他很高興在俗女養成記的熱潮下看到「俗女村」開幕；台南確診數是六都最少的，希望藉這股俗女潮，有更多市民朋友一起來看嘉玲的故鄉。