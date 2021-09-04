名模林可彤與銀行副總裁武廣明結婚至今４年，生下2個寶貝兒子，沒想到夫妻倆因為育兒觀念有落差，雙方便起了摩擦，接著曝光兩人私下對話，不禁苦嘆：「難道這才是婚姻的真相」。

林可彤表示跟老公對話過程中，不知道是他為人機車，還是中文表達有問題，每次講起話來都覺得相當傷人，有次因為育兒問題回他：「好啊！那以後小孩都給你顧好了」，竟被回嗆：「那你去負責賺錢啊」，這句話讓她坦言氣了很久，往往婚姻遇到挫折時，都會跟結婚超過十年的同學談心，沒想到對方竟回應：「起碼他肯餵孩子！人家肯做你幹嘛這麼囉嗦」，更強調：「一般人的老公是如同喪偶，你老公會想要參與，所以就算講話會讓人生氣，但還是比喪偶式的爸爸好」。

此外，友人也給予建議：「找一天大家情緒都比較好的時候，再跟他聊聊，告訴他讓自己聽了受傷的地方」，這讓林可彤領悟到在婚姻中成長的，不只是為娘的一身疲憊，還要有一顆越來越能容忍老公的心，更語帶無奈表示：「老公他明明人挺好的，但為什麼我有時候就是會覺得他超級討厭呢，難道這才是婚姻的真相」。

對此，網友紛紛留言：「他願意做表示他有心，試著適時讚美他，會有意想不到的效果喔」、「大家對於爸爸願意做這件事標準很低，卻對媽媽會做這些事覺得理所當然」、「孩子本是兩夫妻共同教養，沒有全歸屬於另一方的道理」。