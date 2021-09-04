長榮機師突破性感染傳染給兒子確診新冠肺炎，連帶影響桃園某高中停課，新北市長侯友宜表示，目前新北28名同校學生PCR都為陰性，36位接觸者目前都已經匡列送集中檢疫所，侯友宜也宣布，未來新北校園若有1例Delta確診，立刻停課14天，並全校PCR，全面防堵。

侯友宜表示，Delta病毒來勢洶洶，桃園、新北共同生活圈，新北要全面戒備了解實際運作狀況，目前就讀該高中的28名學生PCR都為陰性，請家長安心，新北一定會跟桃園共同並肩作戰，一起防衛Delta病毒。

侯友宜宣布，面對變種病毒來襲，未來新北只要1個確診就停課14天，擴大匡列一率送集中檢疫，並全校PCR，一刻不能輕忽， 目前重大足跡都在掌控中，新北全力做好，戒慎恐懼全面戒備。

侯友宜也說，目前長照機構與醫療院、餐廳內用都依照中央規定執行，不過會加強稽查，未來中秋連假4天，會隨時視疫情發展調整步伐。