中華隊方振宇在4日的男子羽球SU5級4強賽敗給馬來西亞的謝儮好，無緣金牌戰，同日下午與印尼選手努格羅(Suryo Nugroho)爭奪銅牌，這是閉幕前中華隊最後爭牌希望。最後努格羅以21-16、21-9獲勝，中華隊本屆帕運只抱回1面銅牌。

開場不久領先3分的方振宇，很快被努格羅一波小攻勢反超，雙方在6-6平手之後，努格羅再度取得3分領先。這時兩邊打出一次對打32球的激戰，由方振宇得分，將比賽帶回拉鋸戰。輸一球就追一球的方振宇來到16比16之後，努格羅又在一次長時間對打得分後展現強大氣勢，一口氣連拿5分搶下首局。

第2局開打，努格羅強勢取得5比1領先，方振宇這時打出一波小高潮以7-5反超。然而努格羅又搶回主動，將比數大幅拉開到19-9，最後成功摘得銅牌。SU5級是「選手可站立比賽，但上肢有活動障礙」的分級。

2020東京帕運首度將羽球列入競賽項目，也是在帕運閉幕前才爭奪獎牌的賽事之一，男子選手方振宇成為中華隊史上首位在帕運出賽的羽球選手。台灣首面獎牌為女子桌球第10級田曉雯摘下的銅牌，她晉級4強之後敗陣，但該項目不設銅牌戰所以仍取得銅牌。

方振宇在帕運生涯的首戰擊敗日本地主選手今井大湧，雖然後來吞下敗仗，但還是在小組賽得以晉級，一路殺到4強。4強戰爭奪金牌門票時，世界排名第2謝儮好表現較佳，15-21、21-10、21-16逆轉擊敗方振宇。