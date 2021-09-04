民雄鄉鄉長何嘉恒等人前往民雄消防分隊張貼紅榜，向王春仁道賀。（嘉義縣消防局提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣消防局救護義消大隊民雄分隊小隊長王春仁白天是設計工程師，晚上變成救護員，加入救護義消僅僅6年多，總協勤時數已超過7925小時，急救人數高達854人次，常說119電話一端是絕望，另一端是希望，讓他時時戰戰兢兢，熱心又專業，讓王春仁榮獲「全國救護志工菁英獎」。

王春仁說，他從出生到大學畢業一直生活在高雄，考上中正大學碩士班後，因緣際會認識一位新北市救護志工，每次看到朋友來參加活動總是穿著救護襯衫、救護褲及救護大腿包，「感覺就是帥」，聽完友人分享救護趣事後，他就懷著滿腔熱血報名中華緊急救護員協會EMT-1的課程，並順利取得高雄聯合醫院40小時EMT-1證照。

熱血的王春仁在結訓後，馬上準備小救護包放在機車裡，內容物從創傷紗布、彈蹦、三角巾、棉棒及生理食鹽水，到內科體溫計、血壓機、血氧機等裝備一應俱全，讓王春仁化身人體救護車，可以隨時協助車禍事故，即時降低傷患的傷害，並在經過3個月觀察，終於能上救護車協勤，開始白天當工程師，晚上當救護員的日子。

今4日上午，嘉縣消防局長呂清海偕民雄鄉鄉長何嘉恒、救護義消大隊長呂武錦等人前往民雄消防分隊張貼紅榜，呂清海說，王春仁是中正大學機械工程博士，白天要上班，下班更熱心投入救護助人工作，「由衷感佩他的精神」。