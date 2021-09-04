中央下午發布110萬筆「細胞簡訊」給與確診者足跡重疊的民眾，新北市長侯友宜表示，只要新北市民接到簡訊，都可到篩檢站篩檢，目前新北32處篩檢站主要以PCR為主，快篩為輔，新北量能一天可以篩到1萬5000人次，「不怕你來篩」。

侯友宜表示，今天下午中央發布110萬封簡訊，新北市的篩檢站都沒有撤掉，大家有疑慮就來篩，也可以讓大家安心。