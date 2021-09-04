中央發百萬封細胞簡訊 侯友宜：歡迎到新北篩檢 15:352021/09/04 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央發送百萬封細胞簡訊 侯友宜：歡迎到新北32處篩檢站篩檢。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央下午發布110萬筆「細胞簡訊」給與確診者足跡重疊的民眾，新北市長侯友宜表示，只要新北市民接到簡訊，都可到篩檢站篩檢，目前新北32處篩檢站主要以PCR為主，快篩為輔，新北量能一天可以篩到1萬5000人次，「不怕你來篩」。 侯友宜表示，今天下午中央發布110萬封簡訊，新北市的篩檢站都沒有撤掉，大家有疑慮就來篩，也可以讓大家安心。 確診機師足跡入苗栗 58人住進集中檢疫所 機師群聚恐入社區 指揮中心今發110萬則警示簡訊 #新冠肺炎 #台灣 #篩檢站 #新北 #細胞簡訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 立委憂機師「5＋9」無法執行 侯友宜：建議更嚴格邊境管制 15:452021/09/04 生活 長榮機師確診新北匡36人 確診學生同校28人全採陰 15:192021/09/04 生活 長榮機師兒確診學校停課 侯友宜：正調查與新北學生間有無共同足跡 15:462021/09/03 生活 Delta疫情拉警報！黃立民：兩狀況出現恐警戒升級 12:292021/09/04 生活 天成醫療體系接北科附工篩檢 休假醫護熱血支援完成任務 15:012021/09/04 生活 機師驚傳染Delta「突破性感染」 網友擔憂「中秋連假恐成破口」聲量驟升 09:372021/09/04 生活 93軍人節 侯友宜參加秋祭緬懷烈義士 13:052021/09/03 政治 秋節疏運 國道深夜免收費 雙鐵8成承載率 04:102021/09/04 焦點要聞 北科附工停課一團亂 家長罵翻 04:102021/09/04 焦點要聞 疫苗沒得打、周周須篩檢 教師反彈 04:102021/09/04 地方新聞 桃園北科附工逾2000人採檢 PCR檢驗結果出爐！ 09:412021/09/04 生活 生活熱門新聞 北市公布確診者足跡 8／28行程曝光 - 生活 獨》機師染疫 台中市一空服員遭匡列 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 太可惡！違規外出趴趴走遭抓包怕被開除 長榮機師出一招想逃 - 生活 機師群聚恐入社區 指揮中心今發110萬則警示簡訊 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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