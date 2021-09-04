移民署製作7國語言宣導，提醒移工不要觸法。（移民署提供）

防堵非洲豬瘟 移民署動員8196人查全台千家店 起獲928公斤可疑豬肉

移民署4日指出，中秋節將近，因東南亞不少移工也有過節習慣，大批內含可疑豬肉的月餅、加工品需求增加，為了防堵非法豬瘟肉品，移民署2周來動員8196人次，查緝全台2139家小吃店、食品行，累積查扣總重928公斤各式不明肉品，已全數送交化驗，其中3件已驗出非洲豬瘟陽性。

移民署除對東南亞食品行、餐廳、小吃部、倉儲業進行實際訪查，另針對臉書、網路賣家循線查緝，從宣導、蒐集線索及查緝等三管齊下，全面追查可疑豬肉製品。

目前查獲的網路販售豬肉食品中，已有3件驗出非洲豬瘟陽性，其中2件為臉書社團販售「月餅」，另1件則為查獲32公斤越南豬肉製品，其中有18公斤的火腿及脆骨捲驗出豬瘟病毒陽性，若流入市面將會嚴重危及豬肉產業安全。

中秋佳節將近，因越南也有過節習慣，親朋好友間會互贈月餅，移民署特別呼籲外籍移工及新住民朋友們，目前不要從越南、印尼、大陸等豬瘟疫區，輸入、郵寄或攜帶家鄉應景月餅來台，也不要購買來路不明的肉製品，避免誤觸法網。

移民署指出，若違規最高可裁處新臺幣100萬元，從國外郵寄、購買豬肉品也會處7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金，移民署已透過7國語言的宣導圖卡、影片，提醒移工注意。