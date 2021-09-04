中華隊在2020年東京帕運的最後奪牌希望，闖進男子羽球SU5級4強的方振宇，4日上午先於準決賽，以21比15、10比21、16比21不敵馬來西亞選手謝儮好，接著銅牌戰又以16比21、9比21輸給世界排名第3印尼好手努格羅，無奈屈居第4，中華隊在東京帕運所有賽事也告結束。

方振宇在銅牌戰第1局一開始就搶得5比2領先，卻讓努格羅連下4分超前，隨後雙方互有領先，不過努格羅率先取得18比16領先，讓方振宇趕緊喊暫停，可惜暫停過後，努格羅馬上連取2分聽牌，最後更以21比16拿下首局。

來到第2局，換成努格羅一開始搶下5比1領先，不過方振宇接下來連拿6分超前，雙方再次陷入拉鋸局面，可是努格羅從9比9平手後連下9分，取得18比9大幅領先，方振宇也因右膝不適喊停，努格羅最後以21比9贏球且帶走銅牌。

在方振宇未能替中華隊再添東京帕運獎牌之後，中華隊這次東京帕運就以1面銅牌作收，這面銅牌是由21歲女將田曉雯在女子桌球TT10級單打項目拿下，方振宇與這次東京帕運中華代表團幹事部將於6日下午搭機返台。