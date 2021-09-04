國內連續發生3起機師突破性感染，正當社會防堵破口之際，卻傳出其中1名確診機師未誠實回報身體狀況，還外出與人聚餐，今遭到航空公司開除。交通部民用航空局局長林國顯表示，已打電話給華航與長榮的董事長，請他們立即檢視並清理所有防疫環節，尤其是外站的防疫泡泡，若無法落實防疫，「就應該檢討航線的運作。」

由於本周已經發生3起完整接種疫苗的機師染疫，民航局今日再次要求桃園國際機場等有國際線航班營運的機場，嚴格檢視機場清消作為，並應確認執行。

林國顯指出，基於對國際疫情的研判，民航局先前建議指揮中心修正機組員居家檢疫規定，取消可在符合規定住所居家檢疫的規定，自上月28日起要求需執行居檢的機組員一律入住防疫旅宿或防疫宿舍。指揮中心則提前自昨日起針對已經完整接種疫苗的長程航班機組員，實施返國後居需接受「5天居家檢疫＋9天加強版自主健康管理」規定。

對於新防疫要求帶來的防疫旅館需求，民航局表示，已配合指揮中心與桃園市政府共同檢視桃園地區5家防疫旅館，只要各項環節均能符合防疫規定，就會立即啟用，供機組員入住居檢。

針對昨天確診的機師可能違反防疫規定，民航局表示，已著手調查相關事證，如果確認違規，就會依違反《傳染病防治法》開罰。此外，民航局已要求長榮自8月21日後飛過芝加哥航線的機組員，全部召回採檢並執行居家檢疫，共召回283人。

林國顯說，他在今日上午打電話給華航董事長謝世謙、長榮董事長林寶水，請他們立即檢視並清理所有防疫環節，尤其是外站的防疫泡泡，務必要確認符合指揮中心的防疫要求，無法落實，「就應該檢討航線的運作」。