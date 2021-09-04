今年9月28日民進黨創黨邁入35周年，立法院長游錫堃今接受專訪提到，建議民進黨，可以成立民進黨黨史委員會，不需要花太多經費，找義務的志工擔任黨史委員，聘幾個專職人員負責整理資料。

游錫堃今接受電台主持人張銘祐訪問聊到近日出版新書《衝破黨禁1986：民進黨創黨關鍵十日紀實》，提到組黨過程說，每個人看的角度不同，這本書還沒出來時，有認為是10人秘密小組、也有朱高正臨門一腳，包括美麗島受刑人大老也曾說，民進黨組黨是蔣經國默許，所以「蔣經國默許論」，曾擔任民進黨重要立委的人也如此相信，大家不同角度，看法就不一樣。

主持人說，這本書應該放在民進黨中央典藏，國民黨有黨史館，做得很大，民進黨這部分比較少論述。

游錫堃說，民進黨也是很重視歷史的政黨，但是比較沒有時間整理黨史，加上有些黨史，有人沒有出來講，有人沒有寫出來，所以至今很片段，今年9月28日創黨邁入35年了，很多證據已經出現，建議民進黨可以成立黨史委員會。

游錫堃說，以銅為鏡，可以正衣冠；以古為鏡，可以知興替；以人為鏡，可以明得失。歷史很重要，可以讓後來的人可不重蹈覆徹。

提到正常國家的理念，游錫堃說，台灣人要是能成為正常國家，就出頭天了。「現在要入聯、正名制憲，要美國點頭才能」，他要講的是，「台美建交是鑰匙」，所以他才會一直倡導台美建交。

他說，美國現在很多國會議員現在也提到這點，在台灣國會，連國民黨也支持台美復交，要一直講、一直講才會變成國際議題，很多人說他思慮不周，半生不熟，但是很多願景都是半生不熟，去做就會成熟了，台美建交很困難，但經過幾年，現在已經很多年敢講這個議題，就像當初他提正常國家，現在也很多人在講。