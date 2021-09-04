因為含非洲豬瘟豬肉流入市面，海關加強查驗，卻正好面臨中秋節大節，導致貨物卡關，不少網友在關務論壇詢問「清關要多久？」更有網友在論壇說「特貨電子也卡關，超急用快被砍頭」。

關務署表示，近來因查獲不肖業者利用快遞貨物快速通關之便，夾帶豬肉製品闖關流入市面。為防堵非洲豬瘟疫情入侵台灣，海關針對高風險疫區及由高風險業者報關進口快遞貨物加強查緝，實屬必要邊境管制措施。

但是許多網友等太久，頻頻上關務論壇詢問，「到底要等多久？」、「不是食品類也卡？」也有網友上關務署臉書留言購買包包和鞋子，也等比較久。有網友直說「大官們，做秀不是辦法，全都堵更不是辦法。」

對此，為因應數量龐大之待查驗貨物，台北關目前已採取增派人力及加班處理貨物驗貨工作，關員全力投入，不辭辛勞，以加速貨物通關。為同時兼顧合法貨物通關權益，對於守法優良業者，台北關亦將採行優惠通關措施，以利其便捷通關。