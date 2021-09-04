陸軍馬祖防衛指揮部傳出重大性侵軍紀案件。一名士官因覬覦同單位一名女兵，竟趁昨(3日)下午，部隊因九三軍人節在營休假時，假借要分配打掃勤務支開其餘同袍，趁著與女兵獨處時，對其進行性侵，女兵不甘受辱立刻向長官回報，部隊隨即拘捕士官並送憲兵隊法辦，經連江地檢署複訊後，昨晚遭到羈押禁見。

據了解，這起罕見的營區離譜性侵害案發生在馬防部某營區內，因昨天九三軍人節休假，部隊並未操課，該位男士官昨天下午假借要分配打掃勤務當藉口，要求一名女兵向他報到。

女兵不疑有他，未料男士官竟然趁四下無人之際，強行對女兵伸狼爪，即使女兵當場強力抗拒，仍遭男士官侵害。事後女兵立刻向長官報告。部隊長官得知後大怒，第一時間便派出軍官將涉案男士官留置看管，並通知憲兵隊偵辦。

男士官訊後立刻遭移送連江地檢署，地檢署複訊後認定男士官涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准。馬防部表示，由於該名士官涉案重大，將立即進行汰除。

陸軍馬祖防衛指揮部表示，該名士官昨（3）日疑假藉勤務，涉嫌趁隙對女性同仁「妨害性自主」案，單位在獲報後立即報案並陪同被害人就醫。案經連江地檢署檢察官訊問後，於今日聲請羈押禁見獲准；本部並已編成專案小組實施行政調查，將就內部管理疏責進行檢討。

馬防部強調，後續將全力配合檢警調查，及依「刑懲併行」原則，檢討撤職處分；另持恆加強軍法紀及性別分際教育，以建立正確認知，確維軍譽。